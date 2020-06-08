أحمد صولي يكشف حقيقة خلاف حسن شاكوش وعمر كمال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

طرح فنانا المهرجانات المصريان، عمر كمال وحسن شاكوش، أغنية جديدة لتتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في مصر على موقع يوتيوب، خلال يومين فقط من طرحها.

وأطلق الفنانان على الأغنية الجديدة عنوان “شوكولاتة سايحة جوه كيك” وحققت نسبة لا يستهان بها من المشاهدات، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

وكان شاكوش وكمال قد اشتهرا بأغنيتهما “بنت الجيران” التي حققت أكثر 309 ملايين مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها في كانون الأول الماضي، وحصدت صدىً واسعًا من المتابعين، كما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب احتوائها على كلمات قال البعض إنها غير لائقة مثل “اشرب خمور وحشيش”؛ ما اضطر الفنانين لتعديلها لاحقًا.

كما طرح الفنانان أغنية “عود البطل” التي حظيت أيضا بمتابعة واسعة على يوتيوب، وحققت أكثر من 100 مليون مشاهدة.

Advertisements

ولكن ترددت أخبار منذ مدة، أكدت أن خلافًا نشب بين حسن شاكوش وعمر كمال بسبب النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بنت الجيران"، وظهور حسن شاكوش كبطل وحيد للأغنية، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له معنويًا وماديًا، وقال إنه لم يأخذ "مليما" من أرباح الأغنية.

إلا أن الأمور عادت وتوضحت بعد دخول النجم تامر حسني في الصلح وعادت المياه إلى مجاريها.

تجدر الاشارة إلى أن متعهّد الحفلات أحمد صولي كان أعلن في وقت سابق عن تأجيل موعد حفلات الفنانين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال في لبنان التي كانت مقرّرة في 13،12 و14 من شهر آذار، إلى حين ما تسمح به الأوضاع الصحية في البلد، خصوصا بعدما أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في لبنان نتيجة تفشي فيروس كورونا وإقفال جميع المطاعم والنوادي الليلية ومنع التجمعات.

وكذلك أكد أحمد صولي تعاطفه مع المصابين والمرضى الذين توفوا نتيجة تدهور حالتهم الصحية بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع مدير أعمال الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش "أحمد صولي" الذي أكد أن حفلات هذين الفنانين التي ستقام في شهر 7 قد أصبحت sold out "مُباعة".