رامز جلال يعلق على تفاعل الأطفال مع أغانيه

القاهرة - لايف ستايل يحرص الفنان رامز جلال على مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات صنعها الجمهور مستوحاه من أعماله. نشر رامز جلال عبر حسابه على Instagram مقطع مجمع لعدد من الأطفال أثناء تفاعلهم مع أغاني برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وكتب معلقًا: "حبايب قلب المجنون رسمي. ماشاء الله لا قوه الا بالله". قد يهمك أيضاً :

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