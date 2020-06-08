بعد "ليه لأ" مكالمة مجهولة من والدة أمينة خليل لهالة صدقي

حلّت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "العربية - الحدث"، لتتحدث عن كواليس مشاركتها في ، الذي بدأ عرضه قبل أيام، على "شاهد vip".

أوضحت صدقي أنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من الجمهور، التي تشيد بدورها كأم لأمينة خليل في المسلسل، من بينهم مكالمة من سيدة مجهولة، كانت لطيفة للغاية في طريقة حديثها، وأشادت بالمسلسل وبدورها كأم في توجيه ابنتها، مضيفة: "قالت لي أنا مبسوطة أوي من الكلام اللي قولتيه لبنتك في المسلسل، لأن كان نفسي اقول الكلام ده لبنتي انتي هديتيني وريحتيني نفسيا".

تابعت: "قولتلها أشكرك جدا وفي الآخر قولتلها أحب أتعرف بحضرتك.. قالتلي أنا والدة أمينة خليل.. هي مش قادرة تقولها الكلام ده ليها.. قولتلها لو اعرف كده كنت فشيت غلي فيها في المسلسل".

وبسؤالها عن تعاطفها مع الأم أم الابنة في "ليه لأ"، أكدت هالة أنها متعاطفة للغاية مع الأم، مع الإشارة إلى أن هناك مبالغة في بعض التحكمات منها، لكن يبرر ذلك تربيتها لابنتها بدون أب، فتقمصت الشخصيتين وكان لا بد أن تظهر الحزم حتى تسيطر على أبنائها، مضيفة: "لو طلعت الأم الطيبة العادية اللي بتدلع.. مين هيشد على أولادها وهي ممعهاش زوج!.. كان لازم تبقا أب وأم في وقت واحد".

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