فن ومشاهير

عائشة بن أحمد توضح الفرق بين الزغروطة التونسية والمصرية

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تحرص القنوات التليفزيونية المختلفة على إعادة نشر أبرز مقاطع برامجها في ظل فترة توقف تقديم الحلقات الجديدة نتيجة لحالة التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار "COVID-19".

نشر حساب الإعلامية منى الشاذلي مقطع من حلقة سابقة لبرنامج "معكم منى الشاذلي" تحدثت فيه الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن الفرق بين الزغروطة في مصر وتونس.

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