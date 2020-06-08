عائشة بن أحمد توضح الفرق بين الزغروطة التونسية والمصرية

تحرص القنوات التليفزيونية المختلفة على إعادة نشر أبرز مقاطع برامجها في ظل فترة توقف تقديم الحلقات الجديدة نتيجة لحالة التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
نشر حساب الإعلامية منى الشاذلي مقطع من حلقة سابقة لبرنامج "معكم منى الشاذلي" تحدثت فيه الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن الفرق بين الزغروطة في مصر وتونس.
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