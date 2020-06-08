القاهرة - لايف ستايل
احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش أمس الأحد، بخطبته لأحد الفتيات من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.
يشار إلى أن أخر أعمال حسن شاكوش هي أغنية "شيكولاتة سايحة" مع المطرب عمر كمال.
الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، منتج فني "أمير سامي أبو غالي.
يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتي "بنت الجيران"، و"عود البطل"، و"شمس المجرة" وغيرها من الأغاني
قد يهمك أيضا:
حسن شاكوش يكذب محمد منير ويتحدى راقصة على الهواء
حسن شاكوش مفاجأة علي ربيع ومصطفى خاطر في «عمر ودياب»
.
كانت هذه تفاصيل خبر زفة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.