10 مليون مشاهدة لأغنية "مليونير" على يوتيوب

القاهرة - لايف ستايل تخطت أغنية "مليونير" الخاصة بمسلسل "بــ100 وش" حاجز العشرة مليون مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube، وذلك بخلاف نسب مشاهدتها عبر القنوات الآخرى وباقي منصات التواصل الاجتماعي. الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين. قد يهمك أيضًا:

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