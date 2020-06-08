أزمة قلبية تنهي حياة الممثل الهندي تشيرانجيفي سارجا

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"الخليج 365" من بيروت: توفي الممثل الهندي الشهير، تشيرانجيفي سارجا، عن عمر ناهز 39 عاماً، حسبما نقل موقع "سي إن إن".
وقال بي إس يدييورابا، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية إن سارجا، الذي تألق في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، توفي إثر إصابته بنوبة قلبية.
وينحدر سارجا، الذي لعب دور البطولة أيضًا في Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين. فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.
وبعد إذاعة نبأ وفاته، نشر العديد من محبي سارجا تعازيهم على آخر صورة له على حسابه بتطبيق إنستغرام، والتي ظهر فيها مع شقيقه وهو ممثل مشهور أيضا.
وعلق أحد المعجبين قائلا: "خسارة مأساوية للسينما الهندية. نحن جميعا نفتقدك."
كما أعرب عدد من نجوم السينما عن حزنهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة سارجا المفاجئة.
وغردت الممثلة برياماني، قائلة: "مصدومة لسماع نبأ وفاة تشيرانجيفي سارجا. لا يمكن أبدا أن أنسى وجهه المبتسم".
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