أحمد مكي يعود للدراما بعد غياب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: يستعد الفنان أحمد مكي للعودة للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، حيث تعاقد بشكل رسمي على تقديم عمل درامي يعرض في رمضان 2021.

ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل المسلسل واختيار المخرج والأبطال عقب انتهائه من تصوير فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" مع المخرج كريم السبكي، والذي يعود من خلاله للسينما بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه "سمير أبو النيل" عام 2013، وشاركه البطولة كل من نيكول سابا، محمد لطفي، دينا الشربيني، والراحل حسين الإمام.

كما ينتظر الممثل الشهير فتح المسارح، من أجل عرض مسرحية "حزلقوم" ، والتي سبق وأن قدمها على مسارح السعودية خلال موسم الرياض.

يذكر ان آخر أعمال مكي كان مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي عرض في رمضان 2017، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.