شكرا لقرائتكم خبر عن عروض جديدة لبيت المسرح رغم "كورونا ".. 10 مسرحيات مصورة جديدة أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن بيت المسرح و ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو يبدأ أول حلقات مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" في تمام التاسعة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب، والتي تأتي ضمن المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأضاف "مختار" أن هذه المبادرة والتي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ 10 مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، لتواكب الظروف الراهنة و التي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور، ليظل المسرح حاضرا و مضيفا في الأزمات كعادته دائما، بالإضافة إلى أن المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة و ثرية بتناولها كتابات انطون تشيكوف أخد أهم الكتاب الروس.

Advertisements

تقدم مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " 10 مسرحيات لـ 10 قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير انطون تشيكوف تم مسرحتها، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ 50 دقيقة، بالاضافة الى مقدمة تعريفية بانطون تشيخوف وتاريخه، وتحليلات نقدية لكتاباته و للعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين، حيث تبدأ المبادرة اليوم بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، يتناول فيها نصوص تشيخوف وحياته، تقدم بعدها تباعا العروض المسرحية، ليكون أول العروض عرض أبو عطسة جنان عن قصة "وفاة موظف" من اخراج هشام عطوة، ومن تقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض "المغفلة" عن قصة " المغفلة" من اخراج سامح بسيوني، ومن تقديم دكتورعلاء عبد العزيز .