شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية مع والدها بمناسبة عيد الأب: شكراً على الإيمان بي ودعمك الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية نور صورة لها مؤخراً تجمعها بوالدها، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، حيث خصته بكلمات مؤثرة من خلال رسالة وجهتها له بمناسبة يوم الأب وقالت فيها : " يوم سعيد FathersDay .. أنت عمودى الفقري.. شكرًا لك على الإيمان بي دائمًا ودعمك لي عندما كنت أتابع أحلامي ، بغض النظر عن حجمها. لقد ألهمتني بطريقتك الخاصة لنحت طريقي في الحياة. أنا ممتنة إلى الأبد .. أحبك يا بابي ، أحبك يا فيليبوس".



نور

وكانت الفنانة نور تألقت إلي حد كبير خلال الفترة الماضية، وتحديداً فى مارثون دراما رمضان عبر تألقها فى مسلسل البرنس من بوابة شخصية علا التي تزوجت محمد رمضان فى نهاية أحداث المسلسل.

Advertisements

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



نور مع والدها



وقد عرض مسلسل "البرنس" على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.