شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى برجاء عدم التسرع فى الحكم على مسلسل "ليه لأ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لمتابعيها وجمهورها على آرائهم في مسلسلها الجديد " ليه لأ " وتصدر تريند جوجل بعد عرضه بأيام قليلة والحديث عنه على السوشيال ميديا، وخلال الفيديو التى نشرته عبر حسابها على إنستجرام، طالبت هالة من جمهورها بمتابعة المسلسل وعدم التسرع في الحكم عليه إلا بعد انتهاء عرضه كاملا.

وأعربت الفنانة هالة صدقي، عن تعاطفها مع دور الأم الذي جسدته في مسلسل "ليه لأ"، الذي عرضت أولى حلقاته الخميس الماضى مؤكدة أنها غير متعاطفة مع دور الابنة التي تقوم بتجسيده الفنانة أمينة خليل.

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مسلسل "ليه لأ" تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، وعمر السعيد ومحسن محيى الدين وناردين فرج وصدقى ضخر وعمر الشناوى، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التى يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

يذكر أن هالة صدقى كانت أخر أعمالها مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد للمخرج محمود كريم، وتأليف محمد الشواف، وشارك في بطولته كل من محمد لطفى وكمال أبو ريا وهنادى مهنا واخرون من النجوم.

ودارت أحداثه حول (بركة) عمرو سعد وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه