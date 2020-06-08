شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سمير عاطف يبدأ فى كتابة الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤلف عمرو سمير عاطف فى كتابة أحداث الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف بعد نجاح الجزء الأول، بموسم دراما رمضان الماضى، حيث يضم الجزء الثانى شخصيات جديدة للعمل إلى جانب الأبطال الرئيسيين للعمل، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا وشارك فى بطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعى وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وآخرون وأخرجه ياسر سامى .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.

ويعد النهاية" التعاون الثانى بين سهر الصايغ ويوسف الشريف وعمرو سمير عاطف بعدما قدمت معهما مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته محمد رياض، وروجينا، ورامز أمير، ومحمود حجازى، وسامى مغاورى، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، ومى القاضى، وأمانى كمال، منى ممدوح، إسماعيل شرف.