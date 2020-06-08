شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة كريم قاسم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان أحمد حاتم الجمهور على صديقه الفنان كريم قاسم بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بصحة جيدة حاليا ويتعافي من الإصابة، لافتا أنه أستأجر منزل خاص ليعيش به بمفرده منعزلا عن أفراد أسرته خلال فترة الإصابة وحتي الوقت الحالي.

و شارك الفنان كريم قاسم، جمهوره و كل متابعيه بفيديو له عبر حسابه على إنستجرام يحكى تجربته مع فيروس كورونا بعد إصابته به منذ 3 أسابيع، وفى بداية الفيديو تحدث كريم قاسم أنه أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع وقرر الحديث عن الأعراض التى ظهرت عليه وكيف تعامل مع الفيروس، قائلا:" عرفت بكورونا فى شهر 3 وعايش مع والدى لوحدنا عنده 79 سنه اترعبت و كنت خايف عليه و سبت البيت عشان كنت بنزل اشتغل وعندى التزامات مكنش ينفع اوقف شغل خلصت تصوير آخر أبريل يوم 17 و 18 مايو ظهر لى أعراض كورونا و أول حاجة ظهرت صداع جامد حرارة تكسير فى العظام جامد جدا".

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وتابع كريم قاسم،" بعد 12 ساعة ما ظهرت الأعراض كلمت كل اللى قابلتهم فى أخر 14 يوما للإطمئنان على نفسهم، رابع وخامس يوم كنت بموت و فقدت حاسه التذوق و كنت هعمل فيديو الوصية و باخد بالى من نفسى لوحدى و صعبت عليا نفسى و كنت خايف أموت لوحدى و يكسره عليا باب الشقة، سادس وسابع يوم بدأت اتحسن ".

وأضاف، بعمل الفيديو ده ليه عشان الناس اللى جالها كورونا واللى هيجلها كورونا، يمكن شهادتى تفيد ناس كتيرة عندك أعراض كحة خفيفه اسهال ترجيع صداع خليك فى البيت وعالج نفسك متخدش مكان حد محتاج مكان فى المستشفى، الموضوع مش سهل ولا بسيط ولا هزار الموضوع جد مش دور برد وخلاص لو حد كلمك و قالك انه جاله أعراض كورونا اسمعه كويس متستهرش بكلامه، ولو اتعملنا بوعى الموضوع هيعدى".

واختتم كريم قاسم، الفيديو وقال: بشكر جميع الناس التى سألت علي و أطمئنت عليه وأعطت له طاقة إيجابية وأرسلت له طعام من أصدقائه و أسرته.