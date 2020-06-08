شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذارها لأختها.. هنا الزاهد تجتمع مع شقيقتيها من جديد × صورة عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة هنا الزاهد تحاول الاستمتاع بوقتها حالياً مع انتهاءها مؤخراً من تصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "الغسالة"، والتي كشفت عن الانتهاء من تصويره تماماً بالأمس، حيث ظهرت خلال صورة مع أخواتها عبر خاصية ستوري عبر حسابها علي انستجرام، وظهر الثلاثي معاً.

وهنأت منذ فترة الفنانة هنا الزاهد شقيقتها فرح التي تتواجد معها فى الصورة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت هنا صورة مع شقيقتها عبر الاستورى على "انستجرام"، وكتبت معتذرة لها لأنها ليست معها لتحتفل بها، وتمنت لها عاما سعيدا ووصفتها بأنها أجمل فتاة على وجه الأرض.

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هنا الزاهد واخواتها

وكان أخر ظهور للفنانة هنا الزاهد فى الدراما مسلسل "الواد سيد الشحات"، للنجم أحمد فهمى، وغابت عن موسم دراما رمضان الماضى، وفضلت أن تركز فى السينما حالياً حيث استأنفت تصوير فيلمها الجديد مع الفنان أحمد حاتم والذى يحمل عنوان "الغسالة"، وأحداثه تدور فى إطار كوميدى لايت ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حميدة، والتي انتهت من تصويره بالأمس.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.