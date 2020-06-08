شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تتصدر قائمة Billboard 200 بألبومها Chromatica والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة ليدي جاجا قائمة Billboard 200 بألبومها السادس Chromatica والذي طرحته مؤخرا، وهو الألبوم الذي كان من المقرر إصداره في وقت مبكر، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا وهو الألبوم الذي يضم 16 أغنية.

ليدي جاجا اضطرت مؤخرا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الأحداث الفنية حول العالم، وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل الماضي إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد .

ألبوم "Chromatica " لليدي جاجا البالغة من العمر ( 34 عاما ) حمل مفاجأة كبرى لعشاق الموسيقى والغناء، وهى تعاون جاجا مع اثنين من أهم نجوم الغناء فىدي العالم وهما السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراند.

وأغنيات الألبوم هي:

"Chromatica I"

"Alice"

"Stupid Love"

"Rain On Me"

"Free Woman"

"Fun Tonight"

"Chromatica II"

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"911"

"Plastic Doll"

"Sour Candy"

"Enigma"

"Replay"

"Chromatica III"

“Sine From Above

"1000 Doves"

"Babylon"

"Love Me Right” (Target exclusive bonus track)

وكانت ليدي جاجا استطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا ، وذلك بعد أن تصدرت قائمة أفضل الأغاني السينجل في إنجلترا وذلك بأغنيتها الجديدة "stupid love" التي أطلقتها مؤخرًا، وأغنية "stupid love" لليدي جاجا هي واحدة من أغنيات ألبومها السادس.

من جهة أخرى استطاع كليب "stupid love" أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور إطلاقه، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من ٩١ مليون مشاهدة .