شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس التخرج من منزلها..مى الغيطي: بنتخرج من كنبة البيت عادي الحياة بتكمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة مى الغيطي جمهورها لحظة تخرجها من جامعتها اليوم، حيث نشرت مجموعة صور لها بملابس وقبعة التخرج من منزلها لعدم وجود حفل للتخرج هذا العام بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا بمصر، معلقة علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"بنتخرج من كنبة البيت عادي الحياة بتكمل.. أربع سنين من المرمطة ما بين الشغل و الدراسة ٤ كمان و نبقى هرمنا خالص".



مي الغيطي





وكان أخر أعمال مى الغيطي هو فيلم "بنات ثانوي"، التي شاركت به إلى جانب جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

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وكانت قالت الفنانة مى الغيطى لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت منذ أربع سنوات بورم حميد فى الثدى وخلال هذه الفترة كانت تتلقى العلاج واستأصلت الورم، ونفت الفنانة الشابة إصاباتها بالسرطان.





وقد فجرت الفنانة الشابة مى الغيطى مفاجأة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى منذ عامين وهى إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدى.

وكتبت مى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، رحلة مع العلاج وعن أمنيتها قائلة: كنت دائمًا أريد أن أرتدى فستانًا على شكل "V" مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى".

وأضافت أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصًا لأنه جعلنى أبدو كأميرة محاربة، ولذلك لا يهمنى ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به".