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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب غضب هالة فاخر من "طمطم" ورفضها تصوير جزء جديد .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت الفنانة هالة فاخر في إحدى اللقاءات التليفزيونية لها، بأنها استمرت في تقديم "بوجى وطمطم" ما يقرب من 18 عاما حتى حقق هذا النجاح الكبير، وشخصية طمطم أثرت بشكل كبير مع الجماهير لدرجة ان الناس ما زالوا ينادونها بـ "طمطم"، مشيرة الى انها أحيانا تشعر بالضيق بسبب مناداة الناس لها بـ "طمطم" معلقة، "هو انا معملتش في حياتى غير طمطم".
كما أن الفنانة هالة فاخر رفضت تماما أن تعيد تكرار تقديم "بوجى وطمطم" مرة أخرى، مؤكدة، أن المسلسل أصبح تراث ناجح بتواجد عناصر كثيرة مثل يونس شلبى والمخرج الكبير رحمى وصلاح جاهين، فلن يكون ناجحا كما تم تقديمه منذ عام 1983 ولمدة 18 عاما أصبح محفورا في أذهان الأطفال والكبار.
"بوجى وطمطم" هو مسلسل عرائس مصري من تأليف وإخراج الراحل رحمي، كان يتم تقديمه في شهر رمضان المبارك وكان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري والعربي، وهو من بطولة، يونس شلبى، هالة فاخر، حسن مصطفى، رأفت فهيم، رضا الجمال، انعام سالوسة، سيد عزمى، ماهر سليم.
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