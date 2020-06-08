شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نوبة قلبية.. وفاة الممثل الهندي الشهير تشيرانجيفي سارجا عن عمر 39 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن تشيرانجيفي سارجا، الممثل الهندي الشهير، توفي عن عمر ناهز 39 عاما، حيث قال بي إس يدييورابا، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية إن سارجا، الذي تألق في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، توفي إثر إصابته بنوبة قلبية، متابعا: "إنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير، شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية. الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية".

وينتمى سارجا، الذي لعب دور البطولة أيضًا في Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين. فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز.

وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018 وبعد إذاعة نبأ وفاته، نشر العديد من محبي سارجا تعازيهم على آخر صورة له على حسابه بتطبيق إنستجرام، والتي ظهر فيها مع شقيقه وهو ممثل مشهور أيضا، وعلق أحد المعجبين قائلا: "خسارة مأساوية للسينما الهندية. نحن جميعا نفتقدك، كما أعرب عدد من نجوم السينما عن حزنهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة سارجا المفاجئة، وغردت الممثلة برياماني، قائلة: "مصدومة لسماع نبأ وفاة تشيرانجيفي سارجا. لا يمكن أبدا أن أنسى وجهه المبتسم".