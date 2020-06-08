مسعد فوده يختار عمر الجاسر ومفرح الشمري لإدارة مهرجان سينمانا إعلاميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الاستعدادات لاطلاق مهرجان سينمانا 2020 الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب عبر المنصة الالكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان ، كلف رئيس الاتحاد مسعد فودة الامين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب المخرج د. عمر الجاسر للقيام بمهمام المستشار الإعلامي للمهرجان بالإضافة الى اختيار الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الانباء الكويتية مديرا للمركز الاعلامي لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الاولى وذلك لخبرته الطويلة في ادارة المراكز الاعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.

مسعد فوده ومفرح الشمري المهرجان يهدف إلى تقديم أفلام سينمائية لإبرازتضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة هذه جائحة الكورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة. Advertisements كانت قد أطلقت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مبادرة لمساندة أعضائها الذين حالت ظروف التشغيل خلال الفترة الماضية إضافة إلي تأثر ظروف العمل بفيروس كورونا وهي المبادرة التي جاءت تحت عنوان " قلوبنا بالخير تنبض ". تلك المبادرة أنطلقت بدافع رد الجميل لأعضاء النقابة الذين يتعرضون لظروف معيشية قاسية منذ فترة وزادت بفعل بفيروس كورونا مما أثر على هبوط تشغيل الأعضاء بنسبة أكبر وذلك للحث على دعمهم ماديا على حساب صندوق الإعانات لنقابة المهن السينمائية.

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