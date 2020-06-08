شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز و صديقها ينضمان لاحتجاجات أمريكا بلافتات من صنع أولادهما..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيزإلى أن أبنائها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التي رفعتها فى المظاهرة.

ونشرت جينفير لوبيز مجموعة صور وفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" أخبرني ماكس قبل بضعة أيام: " نظرًا لأن لديك متابعين مثل بعض ناشطي يوتيوب فيجب أن تقومي بدعم قضية جورج فلويد.. ورديت "مضحك أنك تقول هذا ، أخطط لأشياء قليلة. هل تريد المساعدة بوضع لافتة؟ " وفعلوا !!".

وتابعت :" أن هذا البلد بني على إيمان الحرية والعدالة للجميع. يجب أن نأخذ موقفا لما نؤمن به ونحارب الظلم في هذا العالم. لذلك نحن مستمرون في الاحتجاج السلمي حتى يكون هناك تغيير".

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ومن جانبه قال صديقها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"في جميع أنحاء أمتنا ، لمدة أسبوعين تقريبًا ، تم إرسال الرسالة بصوت عال وواضح. الأمريكيون في كل مكان يحتجون من أجل السلام. من أجل المساواة. للأنسانية. لإظهار #BlackLivesMatter. لإثبات أننا نشعر بالغثيان ، من خلال الطريقة التي لا معنى لها لقتل جورج فلويد في مينيابولس والعديد من جرائم القتل الوحشية وغير الضرورية والقبيحة التي سبقته".



اليكس

وتابع :"لوس أنجلوس ، نفخر بانضمامكم إلينا في احتجاج سلمي الليلة. نحن فخورون بالسير إلى جانبكم ، ومشاركتنا في نشر مثل هذه الرسالة الهامة. شكرا لتكلمك شكرا لك على الاستمرار في محاربة القتال الجيد. شكرا لك على استخدام اصواتك للخير.. أمريكا: حان وقت الاستماع".