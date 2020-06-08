شكرا لقرائتكم خبر عن يا فراولة الحتة.. شاهد حسن شاكوش يغنى ويرقص مع خطيبته على أنغام "عود البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش مساء أمس الأحد بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، داخل إحدى فيلات مدينة نصر، هذه الفيلا مملوكة لأحد الأصدقاء المقربين من شاكوش.

اقتصر حفل الخطوبة على أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، واشترط "شاكوش" على جميع الحضور بعدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض لأى مشاكل، نظرا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات.

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”الخليج 365” حصل على فيديو من خطوبة حسن شاكوش، وهو يغنى ويرقص مع خطيبته على أغنيتى "بنت الجيران"، و"عود البطل"، وسط رقص وهتاف الحضور.

حسن شاكوش ذاع صيته أواخر العام الماضى بعد النجاح الكبير والاستثنائى لـ أغنية "بنت الجيران"، والذى قدمها بمشاركة المطرب عمر كمال، وعقب هذا النجاح حقق الاثنان نجاح أخر مشابة بأغنية أخرى وهى "عود البطل"، والتى أصبحت حديث الشارع ورواد السوشيال ميديا، ليصبح حسن شاكوش أحد المطربين المطلوبين بكثرة فى الحفلات والأفراح، ليتطور الأمر معه ويستعين به صناع الدراما التليفزيونية ويقدم بعض تترات هذه الأعمال.