شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على لياقته..كولين فاريل بـ"الكمامة" فى نزهة مع ابنه بشوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الممثل الأيرلندي كولين فاريل الحفاظ على لياقته البدنية خلال تلك الفترة، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل الذى أكد أن النجم الشهير ظهر في شوارع مدينة لوس انجلوس، وذلك بعدما عاش الفترة الماضية في منزله، وحرص علي فرض العزل الصحي على أسرته بالكامل خوفاً من فيروس كورونا.

إلا أنه فك القيود مؤخراً بخروجه مثلما ظهر خلال صور رصدها مصوري الباباراتزي مؤخراً، وظهر فيها إلي جانبه ابنه هنري، وهي المرة الأولي وفقاً للموقع الشهير الذى يظهر فيها بعدما توقفت أعماله السينمائية خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، .. وبالتالي يحاول الحفاظ على لياقته حتي يكون جاهزاً فور عودة التصوير.

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كولين مع ابنه



كولين وابنه

وقد حرص النجم الشهير على ارتداء الكمامة مثلما ظهر هو وابنه أثناء التزامهما بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الذى ينتشر فى العالم أجمع، حيث أثر سلباً على أغلب الأنشطة على مستوي العالم، ومن بينها بالتأكيد نشاط السينما حيث توقفت دور العرض عن عرض أية أفلام جديدة بسبب إغلاق دور العرض.