نور تهنئ والدها بعيد الأب: "يوم سعيد لعمودي الفقري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة اللبنانية نور، على تهنئة والدها بمناسبة عيد الأب، بنشر صورة تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلقت على الصورة "يوم سعيد لعمودي الفقري، شكرًا لك على إيمانك بي دائمًا، ودعمك لي عندما كنت أتابع

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أحلامي، لقد ألهمتني بطريقتك الخاصة لطريقي في الحياة. أنا ممتنة إلى الأبد.. أحبك يا بابي، أحبك يا فيليبوس".

جدير بالذكر أن نور أطلت على جمهورها في رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة

محمد رمضان.