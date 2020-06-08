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بالفيديو| كواليس احتفال حسن شاكوش بـ"خطوبته" على فتاة من خارج الوسط الفني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول مستخدمو تطبيق "تيك توك"، عددا من الفيديوهات، الخاصة بـ"خطوبة" مغني المهرجانات حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني.

@mixiky_44

فرح شاكوش ????????♬ الصوت الأصلي - mixiky_44

وظهر حسن شاكوش ومعه خطيبته في إحدى السيارات، أثناء "الزفة" الخاصة بعودتهما لمنزل العروس، وعلق مصور الفيديو "من ارض بولاق الدكرور"، كما نُشر فيديو آخر لشاكوش مصحوبًا بتعليق "قراءة فاتحة حسن شاكوش".

@shaabanalmagonon

قراءة فاتحة حسن شاكوش♬ الصوت الأصلي - shaabanalmagonon

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وكشف المصور عمرو مارو، عن فيديوهات لكواليس جلسة التصوير، التي خضع لها شاكوش مع خطيبته، في أحد الفنادق.

@omarmaro200

عملها وخطب بنت الجيران ##حسن_شاكوش♬ عود البطل - حسن شاكوش و عمر كمال

كان إبراهيم كامبا مدير أعمال شاكوش، كشف تفاصيل احتفاله بخطوبته أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، وأكد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "شاكوش" حرص على عدم إقامة حفل خطوبة، واكتفى بعمل جلسة تصوير بأحد الفنادق الكبرى.

@omarmaro200

##حسن_شاكوش♬ عود البطل - حسن شاكوش و عمر كمال

@omarmaro200

##حسن_شاكوش♬ بنت الجيران - حسن شاكوش

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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