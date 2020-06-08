بالفيديو| كواليس احتفال حسن شاكوش بـ"خطوبته" على فتاة من خارج الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول مستخدمو تطبيق "تيك توك"، عددا من الفيديوهات، الخاصة بـ"خطوبة" مغني المهرجانات حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني.

وظهر حسن شاكوش ومعه خطيبته في إحدى السيارات، أثناء "الزفة" الخاصة بعودتهما لمنزل العروس، وعلق مصور الفيديو "من ارض بولاق الدكرور"، كما نُشر فيديو آخر لشاكوش مصحوبًا بتعليق "قراءة فاتحة حسن شاكوش".

وكشف المصور عمرو مارو، عن فيديوهات لكواليس جلسة التصوير، التي خضع لها شاكوش مع خطيبته، في أحد الفنادق.

كان إبراهيم كامبا مدير أعمال شاكوش، كشف تفاصيل احتفاله بخطوبته أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، وأكد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "شاكوش" حرص على عدم إقامة حفل خطوبة، واكتفى بعمل جلسة تصوير بأحد الفنادق الكبرى.