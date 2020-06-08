زوجة راغب علامة تنشر صورًا من حفل عيد ميلاده وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:

نشرت جيهان علامة، زوجة السوبر ستار راغب علامة، صورًا من حفل عيد ميلاده الذي أقيم أمس وسط أسرته وعدد من المقربين.

وعلقت جيهان على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام": " لما فكرت أي أغنية من أغانيك تحكي قصتنا وجدت (مع بعضنا) لأنها أغنية جميلة تقول كل الكلمات، عيد سعيد أبو خالد، نجمي المتألق ورفيقي مدى الحياة".

كما نشر راغب علامة، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكراً جزيلاً لجمهوري الحبيب، وللأهل والأصدقاء، ولخيرة وجوه الصّحافة والفن والاعلام، ولكل شخص أسعدني بعباراته الرقيقة وتمنّياته الرائعة".

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وأضاف: "فعلاً أنا معكم بحسّ الدنيا عيد.. على أمل أنه تتحسّن الأحوال ونرجع نفرح أكتر من الأول، ونلتقى على الحب والسعادة".

وقال راغب علامة بالفيديو: "يسعد أوقاتكم جميعا، يسعد قلوبكم، احتفلتوا بعيدي كلكم، وبشكركم من كل قلبي، لأني شفت المحبة اللي غمرتني منكم، وهذا اليوم صار عيد بالنسبة لي، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تنسينا الأيام الصعبة اللي مرت علينا".

يذكر أن راغب احتفل أمس بعيد ميلاده الـ68، إذ أنه من موليد 7 يونيو 1962.