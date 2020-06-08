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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الدكتور محمد خالد، أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل الذي تتواجد فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مدير العناية المركزة بها - إنها بخير.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، صحة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، بشأن حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، لافتا إلى أن نتائج التحاليل التي أجريت لها لم تظهر حتى الآن، مطمئنا الجمهور على استقرار حالتها الصحية.
جدير بالذكر أن رجاء الجداوي تتواجد في العناية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية.
وكان الدكتور محمد خالد، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قبل أيام منشورًا نفى من خلاله الشائعات المتداولة بشأن حالة رجاء الصحية، وكتب "يا سادة: دعكم من الإشاعات.. بدون تفاصيل: حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة على قيد الحياة، في مرحلة ما قبل استخدام التنفس الصناعي الاختراقي، ولم تفقد وعيها.. نسأل الله لها ولمرضانا جميعا العافية".
وأعادت أميرة ابنة رجاء الجداوي نشر ما كتبه، مُعلقة "ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد خالد ويا رب يا رب يا رب".
كانت هذه تفاصيل خبر حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من كورونا.. وطبيبها: النتيجة لم تظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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