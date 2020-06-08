محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت منيرة أباظة، أخت الفنان الراحل رشدي أباظة، على إحياء الذكرى السنوية الأولى لابنته "قسمت"، والتي توافق اليوم 8 يونيو.
ونشرت منيرة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة من أرشيف ذكرياتها، تجمعها بقسمت، معلقة "حبيبتي قسمت الذكرى السنوية الأولى ليكي وحشتينا يا بنتي وبنت اخويا الله يرحمك كنتي جميلة في كل حاجة".
جدير بالذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة، من زوجته الأجنبية، وكانت زوجة للفنان الراحل أحمد دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر أخت رشدي أباظة تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنته "قسمت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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