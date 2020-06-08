بعد تهنئته بعيد ميلاده.. محمد كيلاني يوجه رسالة حب لجمهوره

وجه الفنان محمد كيلاني رسالة حب لجمهوره بعد تهنأتهم له في عيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "كيلاني" عبر صفحته قائلًا : " شكرا لكم جميعا على تهنئة عيد ميلادي الجميلة.. والله ده كتير"، وتفاعل الجمهور Advertisements مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنيه والشخصية. مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنيه والشخصية. ويذكر أن أخر أعمال الفنان محمد كيلاني مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، ومسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف.

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