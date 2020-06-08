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شكرا لقرائتكم خبر عن «ريل سينما» تطلق عروضها الترويجية الخاصة والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
تحت شعار «المرح يستمر بعد انتهاء مشاهدة الفيلم»، أطلقت ريل سينما التابعة لشركة إعمار للترفيه، أخيراً، مجموعة من العروض الخاصة والحصرية، الهادفة إلى جعل تجربة روادها في مشاهدة الأفلام أكثر متعة، حيث أصبح بإمكان حاملي تذاكر ريل سينما، الحصول على خصم 50% عند زيارتهم لدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية والقمة - برج خليفة (منصات المشاهدة في الطابقين 124 و125)،
وأكدت ريل سينما أن العرض الجديد مستمر حتى نهاية يوليو المقبل، وأشارت إلى أنه يتوجب على رواد ريل سينما الراغبين في زيارة هذه الأماكن إبراز تذاكر «ريل سينما» أو رسالة تأكيد حجزهم في السينما، عند أي من شبابيك بيع التذاكر في هذه الوجهات التي توفر لروادها فرصة الاستمتاع بجمال المخلوقات البحرية في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الواقعة في دبي مول، وتأمل المناظر الرائعة التي تتمتع بها دبي من قمة برج خليفة.
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