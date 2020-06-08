سلام من السعودية.. ملحمة غنائية لـ13 فنانا

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أغنية "سلام من السعودية"، في ملحمة غنائية جمعت 13 فنانا من رموز الفن السعودي يتقدمهم محمد عبده.



وتعود فكرة الأغنية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الذي تابع جميع مراحل إنتاجها ووقف على جميع تفاصيلها.

والعمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.





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وتمجد كلمات الأغنية التي صاغها الشاعر عبدالله أبو راس مناطق السعودية باختلاف الثقافة والجغرافيا والعادات.

وتبرز تلاحم الشعب مع قيادته وتنوع موارد وخيرات المملكة على مختلف المناطق وتبرز سمات وملامح مميزات كل منها.

ووجد الأوبريت تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، وترك صدى طيباً في الأوساط الفنية.

وشارك في الأوبريت محمد عبده فنان العرب، وخالد عبدالرحمن وعبادي الجوهر ورابح صقر وراشد الماجد وراشد الفارس وماجد المهندس وعبدالمجيد عبدالله وأصيل أبو بكر وطلال سلامة وجابر الكاسر وعايض يوسف وداليا مبارك.