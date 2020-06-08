ماغي بوغصن مستمرة بدعم جيسي عبده للتغلب على مصابها

تحت هاشتاغ #كلنا_منحبك_جيسي أطلقت الممثلة ماغي بوغصن حملة لدعم صديقتها المقربة الممثلة جيسي عبده التي فُجعت منذ حوالي الأسبوعين بوفاة والدها بسبب حريق اندلع في منزله أودى بحياته.

وطلبت ماغي من المحبين والأصدقاء والجمهور التفاعل مع هاشتاغ #كلنا_منحبك_جيسي لتشجيعها ولجعل يومها أفضل بعد الألم الذي أصابها.

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وبعد دقائق، تفاعل المئات مع الهاشتاغ حيث راحوا يكتبون تعليقات مليئة بالحب والاشتياق والدعم لجيسي عبده ومن بينهم الممثل طوني عيسى الذي أثنى على صداقة ماغي وجيسي وقال: “ليس هناك أجمل من الصداقة خاصةً إذا كانت حقيقية! اشتقنا لجيسي التي تحب الحياة والابتسامة التي لا تفارق وجهها”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تدعم فيها ماغي جيسي حيث سبق لها ونشرت صورة لهما وكتبت: ”ستعود الضحكة لتزيّن وجهك وروحك تعلمين لماذا؟ لأنّك مؤمنة ومُحبة وطاقة جميلة ولأنك أطيب قلب.. بحبك من قلب قلبي”.

أيضاً تحدثت ماغي خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “راحت علينا” مع هشام حداد عن أن “عبده” علمت بالفاجعة من مواقع التواصل وهذا الموضوع كاد ان يؤدي الى كارثة أكبر، ووجهت ماغي رسالة الى الناس للانتباه حول هذا الموضوع الحساس وان لا يسارعوا الى نشر أخبار الموت بهذا الأسلوب الخطير.