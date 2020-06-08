هاني شاكر يرد على تركي آل الشيخ “طلباتي المادية معقولة قوي”

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة قديمة لنقيب المهن التمثيلية، النجم المصري هاني شاكر، الذي ظهر مرتدياً زي منتخب النصر السعودي ويتوسط اللاعبين. وعلق على الصورة قائلاً: “الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975 حيث تمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز.. تحية لـ النقيب الفنان الكبير هاني شاكر”.

ليأتي الردّ من هاني شاكر الذي عبّر عن سعادته بالصورة التي تضمنت ذكريات جميلة وقال: “معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصورة الجميلة التي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة اخرى.. وان شاءالله قريبًا أكون في العب بين صفوق فريق الميريا كي اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي المادية ستكون معقولة قوي”.

نذكر ان نقابة المهن الموسيقية كانت قد اوضحت من خلال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، أن الخبر المتداول عن اصابة هاني شاكر بفيروس كورونا ليس سوى إشاعة، نافياً إصابة النقيب بالفيروس. وأضاف المايسترو أحمد رمضان، أنه يلتقي الفنان هاني شاكر بشكل دائم، مع اتباعهما لكافة اجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من كورونا.