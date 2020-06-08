آمال ماهر: انتظروني في حفل مباشر من أمام الإهرامات

في إطار المبادرة الترفيهية للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، ضمن سهرة تعبق بالفن والطرب الأصيل، تطلّ النجمة أمال ماهر في حفل مباشر من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات، يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد”VIP و”MBC مصر” مساء الجمعة 12 يونيو الحالي في تمام التاسعة ليلاً بتوقيت القاهرة، العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، لتغني مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية. هذا بالإضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: “اللي قادرة”، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل “ليه لأ” الذي انطلق عرضه أخيراً على “شاهد VIP”، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

وبهدف تشويق الجمهور أكثر، كتبت آمال عبر حسابها على انستغرام: “انتظروني في حفل غنائي Unplugged من الأهرامات على الهواء مباشرة يوم الجمعة القادم ١٢ يونيو ٢٠٢٠ – الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة – ١٠ مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC مصر وشاهد وعلى قناة يوتيوب وصفحة فايسبوك الرسمية.