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Jun 08, 2020
نشر النجم جو جوناس بعض الصور عبر حسابه على انستغرام اثناء مشاركته برفقة زوجته النجمة صوفي تيرنر في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت معظم الولايات الاميركية بعد مقتل جورج فلويد في 25 مايو الفائت في مدينة منيابوليس الأميركية بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.
وظهرت صوفي تيرنر الحامل وهي تشارك في المسيرات في شمال كاليفورنيا يرافقها زوجها جو جوناس. وكانت صوفي ترفع إحدى اللافتات التي تشير إلى أن صمت “بيض البشرة” هو أيضًا عنف.
وكانت بطلة مسلسل “صراع العروش” الممثلة صوفي تيرنر وزوجها المغني جو جوناس قد كشفا في فبراير الفائت انهما ينتظران طفلهما الأول.
صوفي وجو تزوجا في مايو 2019 في لوس انجلوس، ثم أقاما حفلة ثانية بعد شهر من الزواج في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- رغم حملها، صوفي تيرنر تشارك في مسيرة احتجاجية مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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