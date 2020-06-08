بالصور- رغم حملها، صوفي تيرنر تشارك في مسيرة احتجاجية مع زوجها

نشر النجم جو جوناس بعض الصور عبر حسابه على انستغرام اثناء مشاركته برفقة زوجته النجمة صوفي تيرنر في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت معظم الولايات الاميركية بعد مقتل جورج فلويد في 25 مايو الفائت في مدينة منيابوليس الأميركية بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

وظهرت صوفي تيرنر الحامل وهي تشارك في المسيرات في شمال كاليفورنيا يرافقها زوجها جو جوناس. وكانت صوفي ترفع إحدى اللافتات التي تشير إلى أن صمت “بيض البشرة” هو أيضًا عنف.

وكانت بطلة مسلسل “صراع العروش” الممثلة صوفي تيرنر وزوجها المغني جو جوناس قد كشفا في فبراير الفائت انهما ينتظران طفلهما الأول.

صوفي وجو تزوجا في مايو 2019 في لوس انجلوس، ثم أقاما حفلة ثانية بعد شهر من الزواج في فرنسا.