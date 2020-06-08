ماذا كشف والد حسام حبيب عن إصابة شيرين بفيروس كورونا؟

مرة جديدة، استطاعت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ان تتصدر بأخبارها الشخصية مواقع التواصل وذلك بعدما تم التداول بخبر يفيد عن إصابتها بفيروس كورونا.

إلا ان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، خرج عن صمته وأكد ان شيرين لم تصب بكورونا كما أشيع.

وكشف في تصريح خاص لـ “مصراوي”، أن ما تردد حول إيجابية تحليل فيروس كورونا الذي أجرته شيرين، غير صحيح. وتابع: “مش عارف الناس مالها ومال شيرين الأيام دي”.

وكانت عدة أخبار قد تحدثت عن خلاف كبير وقع بين شيرين وزوجها حسام حبيب في الأيام الماضية، حيث وصل الأمر بينهما الى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، لكن والد حسام حبيب اكد عدم صحة الأخبار التي تم تداولها بشأن وجود خلاف بين ابنه وزوجته. وقال “حقيقي والله بعيدا عن أي حاجة، حسام وشيرين كويسين جدا مع بعض الأيام دي” (لقراءة الخبر: شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في برنامج فني واحد)