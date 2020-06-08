مخرجة كليب كارول سماحة: العمل مع “لايف ستايلز ستوديوز” عزيز جداً على قلبي

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لتصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة Bon Voyage أو “رحلة سعيدة” من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، في أول تعاون بينهما.

هذا العمل الذي سيكون بمستوى عالمي ستوقعه المخرجة المصرية بتول عرفة في مصر، وعن هذا الموضوع حرصت “عرفة” على توجيه رسالة خاصة لشركة لايف ستايلز ستوديوز وللنجمة كارول سماحة، حيث شددت ان هذا العمل عزيز جداً على قلبها لأنه أول تعاون بينها وبين شركة محترمة جدًا بحجم “لايف ستايلز ستوديوز” وأيضاً لأن صديقتها العزيزة النجمة كارول سماحة التي قبل أن تكون صديقتها أو تعمل معها فهي تعشق صوتها وفنها.

بدورها حرصت كارول على الردّ على المخرجة بتول وقالت: “حبيبتي بتول صديقة طيبة وعزيزة على قلبي منذ زمن بعيد.. مخرجة مجنونة وموهوبة!! انا سعيدة جداً بالتعامل الأول مع بعضنا.. وطبعا الشكر الأكبر لشركة لايف ستايلز ستوديوز التي تحب أن تقدم رؤية جديدة ومختلفة.

وكانت كارول سماحة قد كشفت في الساعات الماضية عن أن الأغنية الجديدة ستحمل عنوان Bon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وستجمعها مع DJ Youcef ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.