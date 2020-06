Friends السوري.. قصي خولي"جوي" وباسل خياط "روس" وتيم حسن" تشاندلر"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر حساب مهتم بأخبار مشاهير سوريا صورة طرح من خلالها فكرة عمل نسخة سورية من المسلسل الأمريكي الشهير Friends، واختار الحساب قائمة الأبطال مع وضع سؤال ضد أو مع.

وبحسب الصورة، اختار الحساب الفنان باسل خياط لشخصية "روس غيلر" التي جسدها النجم ديفيد شويمر، والفنان قصي خولي لشخصية "جوي تريبياني" التي جسدها النجم مات ليبلانك، والفنان تيم حسن في شخصية "تشاندلر بينغ" الذي جسدها النجم ماثيو بيري.

أما فيما يخص البطولة النسائية، فقد اختار الحساب الفنانة شكران مرتجى لشخصية فيبي بوفيه " ليزا كودرو"، والفنانة أمل عرفة في شخصية مونيكا غيلر "كورتني كوكس"، الفنانة سلافة معمار في شخصية راتشيل غرين "جينيفر أنيستون".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة واختيار الشخصيات بشكل خاص، وفي الوقت الذي شجع البعض على الفكرة مع اقتراحات بتغيير بعض الفنانين، إذ رأى البعض أن تيم حسن لا يصلح لشخصية تشاندلر بينغ.

في المقابل رفض كثيرون فكرة عمل نسخة سورية من المسلسل، وذلك بسبب اختلاف المبادئ والعادات، وكون المسلسل الأمريكي الشهير يتحدث عن العلاقات وأمور قد يكون تناولها في الوطن العربي حساسا بعض الشيء.

إلا أن الكثيرين أجمعوا على أن الفنان باسل خياط هو الأنسب في الصورة ضمن الشخصيات، وأنه من الممكن أن يؤدي شخصية روس غيلر بشكل احترافي ومميز.

وFriends هو مسلسل كوميدي أمريكي، تم بثه على شبكة إن بي سي من 22 سبتمبر 1994 إلى 6 مايو 2004، استمر لعشرة مواسم.

وتدور أحداث العمل حول 6 من الأصدقاء يعيشون في مانهاتن. أنتج المسلسل شركة برايت/كوفمان/كران بالتعاون مع وارنر بروس. كان المنتجون التنفيذيون الأصليون كيفن س. برايت، مارتا كوفمان وديفيد كرين.

تلقى فريندز إشادة في جميع مواسمه، ليصبح واحدًا من البرامج التلفزيونية الأكثر شعبية في كل العصور. رشحت السلسلة لـ 62 جائزة إيمي، وفازت بفئة "أفضل مسلسل كوميدي" في عام 2002 عن الموسم الثامن.

يظهر البرنامج في المرتبة 21 في قائمة دليل التلفزيون لأفضل 50 برنامجا تلفزيونيا في التاريخ، والمرتبة 7 في أفضل 50 برنامجا تلفزيونيا في التاريخ حسب مجلة إمباير.

في عام 1997، حلت حلقة "The One with the Prom Video" في المرتبة 100 في تقييم دليل التلفزيون لأفضل 100 حلقة في التاريخ. في عام 2013، احتل "فرندز" المركز 24 في تقييم نقابة الكتاب الأمريكية لأفضل 101 مسلسل مكتوب على الإطلاق، والمركز 28 في تصنيف دليل التلفزيون لأفضل 60 مسلسلا على الإطلاق.