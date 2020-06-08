أمل الشهراني بفيديو من الجيم.. وتعترف: ما صرت أحلى لما تفسخت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت نجمة سناب شات السعودية أمل الشهراني، ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه من صالة الجيم الرياضية وهي توجه رسالة للمرأة، مطالبة إياها بأنها لا تحتاج لأن تتفسخ لكي تكون امرأة رياضية، موضحة أن المرأة تستطيع أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

وقالت أمل الشهراني إنها دائمًا ما تسمع كلمات التنمر التي توجه لها بأن جسمها ممتلئ وأنها قصيرة مثل الدبة، مبينة أنها تعاني كل شهر من مشاكل صحية تتسبب لها في سمنة زائدة ودهون في الجسم، وأضافت: "أنا أمْ عظيمة خلفت من بطني هذا 3 أطفال وعمر 37 سنة .. ومو يعني إيش هيوقفني هالكلام لا مو هيوقفني".

وأردفت نجمة سناب شات السعودية قائلة: "ليه مو هيوقفني هالكلام لأني امرأة عندي هرمونات وكل يوم ألعب رياضة والسبب إن قلبي وعقلي أهم من إني أعجب الناس بجسمي اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يشرب من مية البحر.. وأي امرأة تشوفني الآن قومي حركي جسمك".

واستطردت "الشهراني" قائلة: "وأي امرأة تراني الآن مو لازم تفسخين وتخرجين في الشارع عشان تسوين رياضة بحجابك تقدري تسوين رياضة إنتي جميلة بحجابك إنتي جميلة بنقابك إنتي جميلة بالمعتقد الجميل اللي إنتي مؤمنة فيه مو لازم تفسخين مو لازم تكونين مثلي ما تصيري مثلي بس سوي الشيء اللي يناسب صحتك ومبادئك".

Advertisements

وبيّنت قائلًة: "مو لازم جسمك يشوفه العالم عشان تصيرين رياضية.. أنا هذا مبدأي اللي اخترته لنفسي انتي ممكن تصيرين جميلة بمبادئك بمعتقدك بس اهتمي بصحتك لكن لا تفسخين باسم الحرية أو إنك تصيرين أحلى.. أنا ما صرت أحلى أو صرت بحريتي لما تفسخت ما تغير شيء بحياتي بالعكس عادي".

ومع تناقل المتابعين للمقطع تحت وسم #أمل_الشهراني" انقسم البعض بين مؤيد لحديثها ومنتقد لأسلوبها، ومما جاء في التعليقات قول أحدهم: "كل شي غلط وقاعده تنصح جميل جداً"، بينما كتب مغرد: "اعتراف صرررريح من أنثى عريانة إن المرأة جميلة بحجابها".

وأضافت أخرى قائلًة: "هي اول مره بحياتها تسوي رياضه وحدة مليانه شحم ولحم مثلها واضح ماعمرها تحركت ويوم انها تحركت قعدت تصايح قومو سوو رياضه وتحركو على مين تلعبينها!".

وتعد أمل الشهراني ناشطة سعودية وتقود حملة داخل المملكة العربية السعودية لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا داخل المملكة، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل عبر موقع تويتر، ويشار إلى أن أمل الشهراني هي أول سعودية نجحت في بطولة الكروسوفت العالمية عام 2010 في أمريكا.