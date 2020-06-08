حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعد رحيل والدته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا زال الفنان حاتم العراقي يعيش أيامًا حزينة منذ رحيل والدته التي توفيت قبل أيام، فكتب كلمات مؤثرة خلقت تفاعلاً واسعًا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر العراقي عن حزنه من خلال منشور كتبه عبر صفحته بـ"إنستغرام" ينعى فيه والدته الراحلة قائلًا: "رحيل أمي علمني أن الأرواح الجميله حينما تذهب بلا عودة هي من تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، اللهم إني اشتقت لمن لن يأتي مثلها أبدا، ولن يعود مكانها أحد ولا تفارق خيالي أبدا فأسالك اللهم أن تسكنها جنتك فهي أغلى من فقدت اللهم بحجم الفقد الذي خلفه فراقها ارفع قدرها وأكرم نزلها وآنس وحدتها يا الله".

وحظي منشور العراقي على تفاعل واسع بين المتابعين الذين حرصوا على مواساته بكلمات العزاء والدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته ويلهمه الصبر والسلوان.

وقبل نحو 6 أيام أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وفاة والدة الفنان حاتم العراقي الملقب بـ"عندليب العراق" بعد صراع مع المرض.

وقالت "روتانا" في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة روتانا‬ للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم العراقي وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته".

وأضافت الشركة السعودية: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وحاتم العراقي، هو مطرب عراقي شهير لقب بـ"بعندليب العراق" وملك المواويل، واشتهر بغنائه للشجن والمواويل الحزينة.

بدأ بالغناء وهو في المدرسة، ثم غنى في الأفراح بدأت مشواره في أواخر عام 1990، ذاع سيطه مع البومه الأول "خليه الأسمر" ومن ثم "فكر فيك" في العام نفسه.

وأطلق مجموعة كبيرة من الألبومات شارك في العديد من المهرجانات بدول عربية وأجنبية وقد تعاون مع الكثير من الفنانين منهم الفنان كاظم الساهر الذي غنى من الحانة أغنية هلا عيني والفنان مهند محسن والفنان وليد الشامي وأيضا قام بتلحين الأغاني لكثير من الفنانين ومنهم الفنانة شذى حسون والفنان صابر الرباعي والفنان فايز السعيد والفنانة رحمة رياض.

ومن أشهر ألبوماته "خلوه الأسمر، افكر فيك، أشوفك بعيني، ذهب حكمت، نهاية حبنا، وين القاك، قلبي على قلبك وله عشرات الفيديو كليبات آخرها" واتضح، بكا ، أول غرامي" وحصل على عدة جوائز.

يذكر أن آخر ظهور للعراقي هو إحياء حفل غنائي عن بُعد، ثالث أيام عيد الفطر، على مسرح المجاز في الشارقة، تم نقله مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسرح.