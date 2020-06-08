أول حفل في مصر يذاع على الهواء مباشرة بعد أزمة "كورونا"

تستقبل أهرامات الجيزة المصرية، الجمعة المقبل، حفلا غنائيا دون جمهور يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة فيروس "كورونا" المستجد. وتحيي الحفل الذي يحمل اسم "Unplugged" المطربة المصرية، آمال ماهر، وسيتم بثه على فضائية "إم بي سي مصر" ومنصة "شاهد" للبث الرقمي، إلى جانب الصفحات الخاصة بالفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "فيروس كورونا"، كما روعي اتباع قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح، بحسب صحيفة "المصري اليوم"؛ وشاركت آمال ماهر الملصق الدعائي للحفل عبر حساباتها على "السوشيال ميديا" اليوم الأحد. وكانت آمال ماهر طرحت مؤخرا أغنية "اللي قادرة"، وهي الخاصة بالمسلسل التلفزيوني "ليه لأ" المذاع حاليا عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وهاني عادل، ومن إخراج مريم أبو عوف.

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