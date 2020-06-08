سعد لمجرد يشوق متابعيه لجديده الفني برسالة عبر "انستغرام"

أكد أنه يُجهز لمشروع جديد يقضي به معظم وقته شوق الفنان سعد لمجرد الجمهور لأعماله الجديدة برسالة خاصة عبر حسابه بـ"انستغرام"، والتي شوقت الجمهور لمفاجأة أخرى يجهز لها سعد لمجرد والتي قد تكون لها علاقة بقضيته الشهيرة في فرنسا، ونشر على حسابه بـ"انستغرام" رسالة مؤثرة وخاصة إلى جمهوره، وجه بها الشكر إليهم بسبب حبهم ومساندتهم له طوال السنوات الماضية، ووعدهم بتقديم كل شيء ممكن لكي يرسم الابتسامة على وجوههم، ونشر صورة من أحدث جلسة تصوير له.

سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة للجمهور

وأضاف سعد لمجرد في رسالته إنه يجهز لمشروع جديد يقضي به معظم وقته، ووصفه بالجميل والذي يحاول جعله مثالياً، ووعد الجمهور ان يجعلهم فخورين به مرة أخرى، ووجه سعد لمجرد في رسالته الشكر إلى عائلته وأصدقائه وفريق عمله، واحتفل أيضاً بوصول عدد متابعيه على انستقرام إلى 10 مليون متابع.

هل يعلن سعد لمجرد أخبار سارة في قضيته؟

وبسبب رسالته المؤثرة والخاصة، عادت التساؤلات والتكهنات حول موقف سعد لمجرد القانوني في قضيته، واعتقد البعض ان لمجرد يجهز للتطورات الإيجابية المتوقعة في قضيته، والتي كان آخر تطور بها منذ شهرين بتحويل القضية إلى الجنح مرة أخرى وقبول طعن سعد لمجرد على تحويلها للجنايات وهو الأمر الذي أعاد الأمل في براءته مجدداً.

وعاش سعد لمجرد فترة من النشاط الفني قبل التوقف بسبب أزمة كورونا، وأحيا عدة حفلات في السعودية ودبي، وأطلق أيضاً عدة أغاني كانت آخرها فيديو كليب "آسف حبيبي" مع فرقة فناير، بالإضافة إلى إطلاق سعد لمجرد لأغنية دينية في رمضان الماضي بعنوان "باب الرجاء" مع محمد رضا.

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