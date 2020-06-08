فرقة BTS الكورية الجنوبية تتبرع بمليون دولار لحركة حياة السود مهمة

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة (بيج هيت إنترتينمنت) يوم أمس الأحد عن تبرع فرقة BTS الكورية الجنوبية الشهيرة بمبلغ مليون دولار لأميركي لحركة "حياة السود مهمة" لدعم الاحتجاجات الأميركية ضد عنصرية الشرطة.

وكتبت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء على حسابها على تويتر يوم الخميس أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم (بلاك لايفز ماتر).

وقالت BTS: ”نحن نقف ضد التمييز العنصري. ندين العنف. أنت وأنا وجميعنا لدينا الحق في أن نلقى الاحترام. سنقف معا“.

وانتشر الوسم بين محبي الفرق الموسيقية الكورية، لتبدأ موجة جديدة من التبرعات تحت وسم لنماثل المليون.

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وشجع هذا التفاعل قاعدة المعجبين بالفرقة من الشباب على الدعوة لجمع مليون دولار، لمضاهاة المبلغ الذي أعلنت الفرقة تبرعها به.

وكان أعضاء الفرقة التي تحظى بشعبية كبيرة عالمياً بين كوكبة من المشاهير الذين شاركوا في مراسم تخرج افتراضية عبر يوتيوب بعنوان "دير كلاس أوف 2020" (أعزائي خريجي العام 2020، أبرزهم بيونسيه، ليدي غاغا، جنيفر لوبيز وتايلور سويفت، ميشيل وباراك أوباما، وغيرهم كثر.

شاهد الإحتفال كاملاً