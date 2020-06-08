الفنانة ريهام حجاج ترد على إتهامها بتسببها في نشر فيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الممثلة المصرية الشابة ريهام حجاج ما أثير حول تسببها بإصابة مئات الأشخاص بفيروس كورونا بسبب حفل أقامته في منطقة الجونة.

وقالت حجاج إفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على قناة أون المصرية بأنها ”لم تنزعج من أنباء إصابتها بكورونا وقلق أسرتها عليها بقدر انزعاجها من الاتهامات التي وجهت إليها والتي رافقها توجيه شتائم لها بسبب ما قيل عن إقامتها وزوجها لحفل تسبب في إصابة المئات بفيروس كورونا“.

وأوضحت بأنها ”لم تُقِم أي حفلات في منزلها“، لافتة إلى أنها لم تخرج من القاهرة لهذا الغرض.

وأضافت: ”أيوه ممكن أكون خرجت من القاهرة رحت مكان تاني اللي هو بيتي بردوا مع أسرتي“.

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وفي سياق آخر، اتهمت حجاج بعض الصحفيين بترويج الشائعات ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغلت ظهورها في المداخلة المتلفزة لتتحدث للمرة الأولى عن الشائعات التي طالتها بشأن زواجها وحياتها الشخصية و“خطفها“ لرجل الأعمال محمد حلاوة من زوجته السابقة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وقالت: ”محدش من حقه يختار لحد هو هيعيش مع مين في نفس البيت الأمور كلها قسمة ونصيب وكل الناس بترتبط وكل الناس بتنفصل“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”وعلى فكرة أنا ما أذنبتش في حق حد ولا حد قريب مني أذنب في حق أي حد“، مشيرة إلى أن حظهما السيئ أن ما حدث كان في زمن مواقع التواصل الإجتماعي“.

وكانت الممثلة المصريةقد قامت ببطولة مسلسل ”لما كنا صغيرين“ وشاركها العمل خالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين ونبيل عيسى وهاني عادل وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي وأشرف زكي وحسن عبد الله وعبد الرحيم حسن وعماد رشاد وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.



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