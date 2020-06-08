رجاء الجداوي تتلقى "البلازما" لهزيمة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت وسائل إعلام مصرية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد مكثوها لمدة 15 يوما داخل غرفة العناية المركزة وحقنها بـ "بلازما الدم".

وأكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، أن الفنانة رجاء الجداوي، بدأت يوم السبت في الحصول على بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حسب بروتوكول اللجنة العلمية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار المصدر إلى "استقرار حالة رجاء الجداوي بعد حصولها على جرعتين، حيث ثبتت درجة حرارتها عند "37"، ونسبة الأكسجين في الدم عند معدل 97، وأن الضغط والنبض مستقرين".

وعن العلاج بالبلازما من المتعافين، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن العلاج بالبلازما من المتعافين له قواعد وجرعات، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون المريض داخل المستشفى وتحت ملاحظة الطبيب.

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وأكد «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن العلاج بال بلازما يتم في الحلات الحرجة، وأوضح أنه لا يعلم إذا كانت الفنانة رجاء الجداوي خضعت للعلاج بالبلازمة أم لا.

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