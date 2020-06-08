فن ومشاهير

آمال ماهر في حفل مباشر من الإهرامات يوم الجمعة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي Unplugged بدون حضور جماهيري من امام الاهرامات وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 12 يونيو 2020 وسيتم بث الحفل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت على الهواء مباشرة عبر قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" بالإضافة الى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة/ آمال ماهر.

يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

وتعيش ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات/ تركي آل الشيخ والحان/ رابح صقر.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر في حفل مباشر من الإهرامات يوم الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا