آمال ماهر في حفل مباشر من الإهرامات يوم الجمعة المقبلة

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي Unplugged بدون حضور جماهيري من امام الاهرامات وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 12 يونيو 2020 وسيتم بث الحفل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة عبر قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" بالإضافة الى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة/ آمال ماهر.

يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

وتعيش ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات/ تركي آل الشيخ والحان/ رابح صقر.



