فيديو.. راغب علامة لمحبيه: "معكن بحس الدنيا عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

احتفل الفنان راغب علامة، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم ٧ يونيو، إذ أنه من مواليد ١٩٦٢.

ونشر علامة، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكراً جزيلاً لجمهوري الحبيب، وللأهل والأصدقاء، ولخيرة وجوه الصّحافة والفن والاعلام، ولكل شخص أسعدني بعباراته الرقيقة وتمنّياته الرائعة".

وأضاف: "فعلاً أنا معكم بحسّ الدنيا عيد.. على أمل أنه تتحسّن الأحوال ونرجع نفرح أكتر من الأول، ونلتقى على الحب والسعادة".

وقال راغب علامة بالفيديو: "يسعد أوقاتكم جميعا، يسعد قلوبكم، احتفلتوا بعيدي كلكم، وبشكركم من كل قلبي، لأني شفت المحبة اللي غمرتني منكم، وهذا اليوم صار عيد بالنسبة لي، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تنسينا الأيام الصعبة اللي مرت علينا".