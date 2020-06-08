- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :
أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن غيابها عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لبعض الوقت، دون توضيح أي أسباب.
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "سآخذ استراحة من تويتر لبعض الوقت.. سوف أعود قريبًا.. بحبكم كلكم".
يذكر أن، إليسا، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا "أون لاين"، بدون جمهور، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلن غيابها عن تويتر.. وتعلق: "بحبكم كلكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.