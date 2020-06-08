إليسا تعلن غيابها عن تويتر.. وتعلق: "بحبكم كلكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن غيابها عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لبعض الوقت، دون توضيح أي أسباب.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "سآخذ استراحة من تويتر لبعض الوقت.. سوف أعود قريبًا.. بحبكم كلكم".

يذكر أن، إليسا، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا "أون لاين"، بدون جمهور، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات