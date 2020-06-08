تراند اليوم : أول ظهور للفنان الذي نشر فيديو لـ"عضوه الذكري" في الكويت



في أول ظهور له بعد الضجة التي أثارها عقب نشره فيديو يبدو أنه كان سكرانًا، يصور عضوه الذكري بشكل فاضح، ونشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، المر الذي أحدث موجة غضب وتم القبض عليه.

وقال الفنان الباكستاني المقيم في دولة الكويت فرحان العلي، :" أنا آسف حقكم علي .. أنا آسف حسابي كان مهكور واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدًا جدًا فديتكم".

ولم يتقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اعتذار الفنان، معتبرين أنه يكذب ولم يكن حسابه مهكورًا كما يدعي، مطالبين الأمن بترحيله.

وكان مصدر أمني كويتي قال في تصريحات محلية، إنه الفنان الباكستاني قد يتم ترحيله خارج البلاد وذلك بعد القبض عليه وعرضصه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وقال البعض كيف يخرج في فيديو يعتذر فيه وهو قيد التحقيق والاعتقال، موجهين أسئلة لوزاة الداخلية لمعرفة مصيره.



