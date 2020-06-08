فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد أنباء تدهور صحتها .. حقن رجاء الجداوي بعلاج مثير للجدل لإنقاذها من كورونا

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على الرغم من الأنباء المتواترة عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا إلا أن الوضع داخل المستشفى الذي تُعالج فيه مختلف.

و كشفت مصادر طبية بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية عن بدء حقن الفنانة رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من فيروس وذلك حسب بروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وحصلت "رجاء" على جرعتين من البلازما المذكورة لتسريع علاجها من فيروس كورونا الذي أصابها قبل أكثر من أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن صحة رجاء الجداوي مستقرة وحرارتها في الأرقام الطبيعية وفي حال تحسن الحالة أفضل من ذلك سيتم نقلها إلى غرفة عادية.

ومازالت بلازما المتعافين من الأمور المثيرة للجدل في مجال علاج كورونا ، حيث قالت وزارة الصحة المصرية إنها أثبتت فعاليتها في علاج الحالات الحرجة.

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