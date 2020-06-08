"حرمت النصر من 3 صفقات".. 3 تصريحات مثيرة لتركي آل الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، العديد من التصريحات المثيرة في الساعات الأخيرة، في خضم تغريدات متبادلة بينه وبين عدد من جماهير كرة القدم السعودية، تعليقا على إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي رسالة عاطفية إلى الجماهير السعودية، يطالبهم فيها بالتزام الروح الرياضية في التشجيع، بغض النظر عن الانتماءات الخاصة بهم.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه: "يا أحبابي الهلاليين والنصراويين والاتحاديين والأهلاوية والشبابية وكل الأندية في بلدنا الكبير، دعونا نحب الكرة بدون تجريح أو خطأ أو إساءة لأحد".

وأضاف: "في النهاية كرة وروح رياضية، أحب فريقك كما تريد، ولكن بدون إساءة أو تشكيك أو قذف أو تجريح أو تقليل".

التغريدة أثارت تفاعلا واسعا من قبل جماهير كرة القدم السعودية، حيث أخذوا في طرح أسئلتهم على رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبدأ هو في التفاعل معها من خلال إجاباته.

حرمان النصر من 3 صفقات نارية

وعلى رأس تلك التغريدات واحدة اعترف فيها تركي آل الشيخ بحرمان نادي النصر من إبرام 3 صفقات نارية عندما كان رئيسا للهيئة العامة للرياضة السعودية، بين عامي 2017 و2018.

وسأل أحد المتابعين آل الشيخ قائلا: "أتحداك أن تقول إنك منعت نواف (العابد) و(ياسر) الشهراني -لاعبي الهلال- من انتقالهم للنصر".

ورد آل الشيخ بقوله: "نعم أعترف، وكان وقتها ميثاق الشرف موجود، ومعهم (عمر) السومة -لاعب الأهلي- ويحيى الشهري وكثير".





وأوضح: "وقتها كانت وجهة نظري الالتزام بميثاق الشرف، وعدم زيادة الأسعار، قد أكون صحيحا وقد أكون مخطئا، اعتبرني مخطئا ولكن لا تشكك في قصدي".

ويشير آل الشيخ بتلك التصريحات إلى ميثاق الشرف الرياضي، الذي اتفقت عليه الهيئة العامة للرياضة مع الأندية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ونص الميثاق على عدم وجود مزايدة من قبل أي نادٍ ضد الأندية الأخرى في مسألة التعاقدات، سواء كانوا محليين أو أجانب، قبل أن يتم إلغاؤه في أبريل/نيسان 2018.

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الانتماء للهلال

في المقابل، اعترف تركي آل الشيخ بانتمائه لتشجيع نادي الهلال السعودي، ردا على أحد المتابعين الذي نشر صورته بالقميص الأزرق.

وقال أحد المتابعين: "كيف تريد الروح رياضية ووزيرنا هكذا"، في إشارة إلى تشجيعه لفريق الهلال.





ورد آل الشيخ: "يا أخي الوزير إنسان يشجع، وليس ماكينة ولا جمادا".

وكان آل الشيخ قد نشر تلك الصورة احتفالا بتتويج فريق الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في شكلها الجديد، العام الماضي.

فنان مصري ينتقل لألميريا

في المقابل، تطرق آل الشيخ لمداعبة هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصري، بعدما نشر صورة قديمة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام ١٩٧٥، وتدرب مع الفريق".

وأضاف: "وصلت لي من صديق عزيز، تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".





ورد نقيب الموسيقيين المصري على التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة التي نشرتها وتعليقك الجميل عليها أعادني لتمني لعب كرة القدم مرة أخري".

وأضاف مازحا: "قريبا سألعب في صفوق فريق ألميريا حتى أكون رفقة حبيبي أبو ناصر، ولا تقلق طلباتي المادية ستكون ممكنة".

ورد آل الشيخ على تلك التغريدة بالترحيب، قائلا: "تشرف يا حبيبي".